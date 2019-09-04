СМИ: Apple выпустит новый бюджетный iPhone в 2020 году

Американская корпорация Apple готовит к запуску в 2020 году первую бюджетную модель iPhone с 2016 года — тогда компания вывела на рынок iPhone SE стоимостью $399. Об этом сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на источники внутри компании.

Цена и название новой модели неизвестны, но она считается преемником iPhone SE. По данным аналитической компании Yuanta Investment Consulting, в 2016 году было продано 30 млн iPhone SE, в 2017 и 2018 годах — еще 10 млн.

Размер новой модели будет аналогичен 4,7-дюймовому iPhone 8, который был представлен в 2017 году. Устройство будет иметь много сходств с флагманскими смартфонами, но будет оснащено более дешевым жидкокристаллическим дисплеем, что поможет добиться более низкой цены. Устройство должно выйти на рынок следующей весной, когда продажи новых флагманских смартфонов Apple пойдут на спад.

Более дешевый iPhone призван помочь Apple завоевать позиции на развивающихся рынках и в Китае. Планируется, что он сможет составить конкуренцию моделям смартфонов среднего и высокого класса от Samsung, Huawei и Oppo, а также Google.

Евгений Федуненко