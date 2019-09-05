Семь членов экипажа британского танкера Stena Impero покинули Иран

Семь членов экипажа задержанного британского танкера Stena Impero, среди которых один россиянин, улетели в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе посольства РФ в Иране Андрей Ганенко. Двое российских моряков останутся в Иране до решения суда по задержанному судну.

«Двое оставшихся граждан будут на борту, пока не решится судьба самого танкера»,— сказал господин Ганенко.

Ранее иранские власти отпустили часть экипажа задержанного танкера. Напомним, британский танкер Stena Impero был задержан в июле Корпусом стражей исламской революции (КСИР). По заявлению иранских властей, он проигнорировал сигнал бедствия, отправленный с рыболовецкого судна.

Эта мера могла стать ответом на задержание в начале июля иранского танкера Grace 1 в британском Гибралтаре, его подозревали в поставках иранской нефти в Сирию в нарушение санкций Евросоюза. 15 августа его отпустили.

О развитии ситуации читайте в материале “Ъ” «Отпустили на поруки».