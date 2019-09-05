Иран освободил часть экипажа британского танкера Stena Impero

Иранские власти отпустили часть экипажа задержанного британского танкера Stena Impero, который принадлежит шведской компании. Об этом сообщило Министерства иностранных дел Швеции, передает AFP. Количество человек и их гражданство ведомство не уточнило.

Решение Тегерана поприветствовала министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём. «С нетерпением жду освобождения всей команды. Эта тема была одной из тех, которые обсуждались во время моего откровенного разговора с министром иностранных дел Ирана (Джавадом.—“Ъ”) Зарифом»,— написала госпожа Валльстрём в Twitter.

Напомним, британский танкер Stena Impero был задержан в июле Корпусом стражей исламской революции (КСИР). По заявлению иранских властей, он проигнорировал сигнал бедствия, отправленный с рыболовецкого судна.

Эта мера могла стать ответом на задержание в начале июля иранского танкера Grace 1 в британском Гибралтаре, его подозревали в поставках иранской нефти в Сирию в нарушение санкций Евросоюза. 15 августа его отпустили.

О развитии ситуации читайте в материале “Ъ” «Отпустили на поруки».