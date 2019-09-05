Глава РСПП о четырехдневке: россияне ценят заработок выше свободного времени

Четырехдневная рабочая неделя может не устроить россиян, так как возможность заработка для них важнее увеличения свободного времени, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

«В нынешней ситуации, когда реальные располагаемые доходы россиян не растут уже шесть лет, для людей ценность заработка, к сожалению, выше, чем ценность свободного времени»,— сказал господин Шохин на Восточном экономическом форуме (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, если человек будет работать три или четыре дня в неделю, «не факт, что он будет отдыхать, займется чем-то еще, может быть, начнет подрабатывать, и тогда вместо того, чтобы дать возможность развиваться личности, мы на самом деле нагрузим этих же людей».

Первым о возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю заявил в начале июня премьер-министр Дмитрий Медведев, приведя в пример опыт Новой Зеландии. Министр экономики Максим Орешкин заявил, что переход на четырехдневную рабочую неделю станет возможным при повышении доходов населения и росте производительности труда. Глава Минтруда Максим Топилин высказал мнение, что в ближайшие несколько лет пятидневку не отменят. Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что предложение о переходе на четырехдневную рабочую неделю «нужно всесторонне обсуждать».

О том, как к идее сократить рабочую неделю относятся работники и работодатели, читайте в публикации “Ъ”.