Оппозиционера Ляскина оштрафовали на 20 тыс. рублей за участие в протестной акции

Мещанский суд Москвы оштрафовал сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Николая Ляскина на 20 тыс. руб. за участие в несанкционированной акции в Москве 31 августа. Как сообщает «Интерфакс», оппозиционера признали виновным по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения митинга). В несанкционированном шествии 31 августа на Чистых прудах, по данным столичной полиции, участвовали около 750 человек.

Напомним, при отклонении заявки на проведение акции 31 августа мэрия не предложила альтернативных мест, сославшись на «невозможность обеспечить безопасность участников акции» из-за большого количества мероприятий в этот день.

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Протестные акции проводятся в Москве с июля. Поводом стал отказ Центризбиркома зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Большинство акций властями не санкционированы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, его фигурантов Ивана Подкопаева и Данилу Беглеца приговорили к трем и двум годам колонии общего режима соответственно. Евгению Коваленко дали три с половиной года колонии общего режима, Кирилл Жуков получил три года колонии.

Какие акции прошли в последние выходные лета, читайте в материале “Ъ” «Сначала торжества, потом протесты».