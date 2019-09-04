Комиссия Госдумы настаивает на диалоге с Deutsche Welle на территории РФ

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России намерена вести переговоры с немецкой телерадиокомпанией Deutsche Welle только на территории РФ. Парламентарии исходят из своей задачи «защищать закон и интересы страны», пояснил глава комиссии Василий Пискарев.

«Что касается их предложения о поездке в Бонн или Берлин, все вопросы, которые мы разбираем на комиссии, касаются России, а не Германии. И факты вмешательства были во внутренние дела нашей страны, а не Германии. Так что диалог надо вести на территории Российской Федерации. А достопримечательности немецких городов мы осмотрим, когда будет время и подходящая ситуация»,— заявил господин Пискарев. Он положительно оценил готовность Deutsche Welle к переговорам, поскольку «отсутствие диалога приводит к конфликту».

Напомним, генеральный директор Deutsche Welle Петер Лимбург сообщил о готовности к диалогу с думской комиссией, если будут определены его условия. До этого глава администрации генеральной дирекции медиакомпании Йоханнес Хоффманн отказался участвовать в расследовании, направив господину Пискареву письмо с приглашением приехать в Бонн или Берлин «для более детального обсуждения вопроса». Господин Лимбург подчеркнул, что медиакомпания не позволит себя шантажировать, а угроза лишения аккредитации показывает характер приглашения, что «не является правильным путем для обмена мнениями».

Комиссию по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России создали 19 августа, а ее первое заседание состоялось 23 августа. При формировании комиссии МИД, Совет федерации и председатель Госдумы Вячеслав Володин упоминали только о двух конкретных случаях «вмешательства». Одним из них был назван твит Deutsche Welle со словами «Москва, выходи!». В МИДе посчитали эти посты призывами к участию в несанкционированных акциях.

О первом заседании комиссии читайте в материале “Ъ”.