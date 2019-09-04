Под Петербургом произошло столкновение автомобиля с пассажирским поездом, есть пострадавшие

В среду, 4 сентября, около 16:00 на перегоне Теребочево – Глажево Волховстроевского региона Октябрьской железной дороги произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского поезда №225 Мурманск – Адлер.

Как сообщили в пресс-службе ОЖД, водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд без дежурного работника при исправно работающей световой сигнализации перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали три человека, находившихся в автомашине. Среди пассажиров поезда пострадавших нет. Задержка поезда №225 составила около 40 минут.

Позже «Фонтанка.ру» со ссылкой на управление на транспорте МВД России по Северо-Западу сообщила, что в аварии погибли два человека, еще один находится в тяжелом состоянии. В настоящий момент по факту ДТП с участием поезда проводится проверка. Информация уточняется.