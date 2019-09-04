Иран сомневается в возможности соглашения с Европой по ядерной сделке

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Иран и Европа вряд ли достигнут соглашения по ядерной сделке. Ранее сегодня замглавы иранского МИДа Аббас Арагчи заявил, что Иран готов вернуться к реализации собственных обязательств по сделке, если получит кредит на $15 млрд. Позже PressTV сообщила об отказе Ирана от кредита, предложенного Евросоюзом.
«Мы объявим о третьем этапе сокращения обязательств, который очень важен, придаст существенный импульс деятельности страны в атомной сфере»,— сообщил президент (цитата по PressTV). Он добавил, что дает странам Европы еще 60 дней для выполнения своих обязательств.
Замглавы иранского МИДа отмечал, что запрошенный кредит — предоплата за нефть. «После того как Иран получит $15 млрд, Тегеран будет готов вести переговоры в формате "4+1", но реальность такова, что в повестке дня этих переговоров по-прежнему существуют серьезные разногласия»,— приводит слова господина Арагчи местное агентство Tasnim.
Ранее глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что реализация третьего этапа сокращения обязательств по ядерной сделке будет начата в пятницу, 6 сентября.
Напомним, в 2015 году Иран и шесть мировых держав подписали совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). В рамках соглашения с Ирана сняли санкции, в обмен на это он должен был отказаться от ядерной программы. В мае 2018 года США вышли из ядерной сделки и ввели против Ирана санкции, которые с тех пор несколько раз ужесточались.
Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал президента Ирана Хасана Роухани соблюдать обязательства в рамках ядерной сделки. Позже на полях G7 господин Макрон, по данным источников Bloomberg, представил президенту США Дональду Трампу свой план по возвращению Ирана к СВДП. Высокопоставленный американский чиновник заявил Bloomberg, что идея Франции «обречена на провал», однако европейские дипломаты поддержали господина Макрона.
О попытках Ирана найти компромисс с Европой — в материале “Ъ”.
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