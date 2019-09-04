Для бросившего в ОМОН урну на акции 27 июня прокурор запросил 5 лет колонии

Государственный обвинитель потребовал пять лет лишения свободы в колонии общего режима для Евгения Коваленко, бросившего урну в сторону одного из сотрудников ОМОНа во время несогласованной акции 27 июля в центре Москвы, сообщил ТАСС. Защита подсудимого настаивала на оправдании участника акции.

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«Считаю, что вина подсудимого полностью доказана исследованными в суде доказательствами. Прошу суд назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима»,— сказал в суде прокурор. Сам Евгений Коваленко заявил в суде, что, брошенная им урна не попала ни в одного сотрудника правоохранительных органов и она никому не причинила вреда.

Дело господина Коваленко, обвиняемого по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти) рассматривается в Мещанском суде. Приговор будет оглашен 4 сентября.

Сегодня, 3 августа, были вынесены первые решения по делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июня в Москве. Так, к трем годам и двум годам колонии общего режима были приговорены Иван Подкопаев и Данил Беглец соответственно. Кирилла Жукова прокурор попросил приговорить к четырем годам и пяти месяцам лишения свободы. В отношении пяти фигурантов дела о массовых беспорядках уголовное дело было прекращено. Всего по делу о массовых беспорядках проходят более десяти человек.

О том, как развивается «московское дело», читайте в материале “Ъ” «Осужденные и освобожденные».