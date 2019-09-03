Начата процедура банкротства Антипинского НПЗ

Арбитражный суд Тюменской области призвал обоснованным заявление компании «СБК» о банкротстве Антипинского нефтеперерабатывающего завода, следует из данных в картотеке арбитражных дел. Суд ввел процедуру наблюдения — начальную процедуру банкротства.

В материалах сказано, что НПЗ задолжал СБК («внучке» Сбербанка) более 70 млн руб. Другие подробности предоставлены не были.

Накануне Арбитражный суд Москвы взыскал с Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) 3,185 млрд руб. долга по иску компании «Трансойл» Геннадия Тимченко. Суд также удовлетворил встречный иск НПЗ, взыскав с «Трансойла» 20 млн руб. неустойки за задержку поставки вагонов.

Напомним, работа Антипинского НПЗ была остановлена из-за нехватки оборотных средств для покупки нефти. В мае организация подала заявление в суд о признании организации банкротом после того, как его активы ($225 млн) были заморожены из-за иска VTB Commodities Trading. В июле в отношении бывшего гендиректора завели уголовное дело, он находится в международном розыске. Следствие оценивает причиненный его действиями убыток в 35 млн руб.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «Нефтяника ищут всем миром».