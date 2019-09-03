Главные новости к утру 3 сентября

Полиция Москвы задержала журналиста и депутата муниципального округа Хамовники Илью Азара, незарегистрированного кандидата в Мосгордуму, юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь и сотрудника ФБК Николая Ляскина. Их доставили в разные ОВД столицы. Позднее их отпустили из полиции, вменив им повторное нарушение правил проведения митинга за участие в акции 31 августа.

Не менее пяти человек погибли на Багамских островах из-за урагана Дориан. Количество жертв может увеличиться, поскольку перебои с электроэнергией и разрушения затрудняют поиски погибших и пострадавших. По предварительным оценкам властей, получили сильные повреждения или были полностью разрушены до 13 тыс. домов. В штате Виргиния объявлен режим чрезвычайной ситуации. Ранее режим ЧС был введен в штатах Флорида, Северная Каролина и Джорджия.

При обмене украинских заключенных на российских может быть использована новая схема, сообщили “Ъ” источники. Согласно новой схеме, осужденные будут помилованы президентскими указами, а подследственных по договоренности отправят на Украину и в Россию с копиями их уголовных дел, а за преступления осудят заочно. Проблемы первоначальной договоренности возникли из-за того, что стороны не смогли прийти к соглашению о юридических основаниях освобождения и передачи друг другу заключенных.

Гражданка Украины Инна Пикалова, арестованная Басманным райсудом, может оказаться ключевым фигурантом в деле экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова. В свое время она возглавляла кипрский офшор, который использовался для сделок с подконтрольными господину Абызову структурами. Следствие полагает, что они причинили ущерб на 4 млрд руб.

О предстоящих 3 сентября событиях читайте в анонсе “Ъ”.