Россия в августе снизила добычу нефти меньше требуемого ОПЕК+ из-за загрязнения «Дружбы»

Россия в августе сократила добычу нефти лишь на 143 тыс. баррелей в сутки относительно уровня октября 2018 года при квоте в 228 тыс., что в 1,5 раза меньше, чем требуется в рамках ОПЕК+, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак. Как передает ТАСС, невыполнение условий договора связано с последствиями загрязнения нефтепровода «Дружба». Исправить ситуацию Россия намерена в сентябре.

«Меньшее относительно предыдущих месяцев сокращение добычи обусловлено техническими аспектами разрешения ситуации, связанной с расчисткой трубопроводной системы от нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений»,— пояснил господин Новак.

В июле сделка с ОПЕК+ была перевыполнена на 62 тыс. б/с (290 тыс.). В июле господин Новак сообщил, что снижение добычи нефти в России остановлено. Тогда добыча уже третий месяц подряд находилась существенно ниже квоты, разрешенной сделкой ОПЕК+, причем в первой половине июля снижение ускорилось.

Напомним, 19 апреля «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества нефти, поставляемой по трубопроводу из России, и затем приостановил транзит российского сырья в Европу. Позже «Транснефть» заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. По факту инцидента возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти, в рамках которого четыре человека отправлены под домашний арест.

О развитии ситуации вокруг «Дружбы» — в публикации “Ъ” «"Роснефть" пунктов не сдает».