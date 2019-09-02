МТC, Nokia и Qualcomm впервые протестировали в России Samsung Galaxy S10 5G

МТC, Nokia и Qualcomm Technologies впервые в России успешно протестировали предкоммерческие смартфоны Samsung Galaxy S10 5G, следует из пресс-релиза сотового оператора. Скорость передачи данных в пилотной сети 5G достигла 2,1 Гбит/сек.

«В ходе тестов осуществлялись голосовые вызовы, видеозвонки, выход в интернет, загрузка файлов, а также передача данных с сервера лаборатории через базовую станцию 5G на смартфон со скоростью передачи данных в нисходящем канале (downlink) до 2,1 Гбит/с»,— говорится в сообщении.

Испытания проводились в лаборатории Nokia в пилотной сети МТС миллиметрового диапазона (28 ГГц).

Ранее МТС и китайская Huawei запустили в Кронштадте в Санкт-Петербурге первую в России пилотную пользовательскую сеть связи пятого поколения. На первом этапе высокоскоростной сетью передачи данных стандарта 5G смогут воспользоваться социально значимые объекты. МТС также запустила сеть 5G в диапазонах 28 ГГц и 4,9 ГГц на ВДНХ в районе павильона «Умный город» Департамента информационных технологий Москвы.

Из-за дефицита частот ключевым диапазоном для создания сетей 5G в России может стать 4,4–4,99 ГГц, непопулярный в большинстве стран, за исключением Китая и Японии. Нехватку иностранного оборудования и смартфонов для этого диапазона в правительстве рассчитывают восполнить за счет отечественной промышленности, не исключая, впрочем, и «отставания от прогресса».

Президент МТС Алексей Корня говорил, что в диапазоне 4,5–4,99 ГГц будет недостаточно частот для работы сетей 5G четырех операторов связи. По его словам, операторы предлагали выделить минимум 100 МГц в C-band (ресурс в диапазоне 3,5 ГГц), а также ресурс в миллиметровом диапазоне. По словам Алексея Корни, в Южной Корее, где запущена сеть 5G, три оператора используют одну полосу шириной 80 МГц и две по 100 МГц в C-band.

Подробнее о поисках частот для 5G читайте в публикации “Ъ” «5G восточной частоты».