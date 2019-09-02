Борисов: взрыв под Северодвинском связан с созданием новых образцов техники

Авария на полигоне под Северодвинском в Архангельской области связана с разработкой новых образцов техники, сказал в интервью газете «Ведомости» вице-премьер Юрий Борисов, ответственный за развитие оборонной промышленности. В результате взрыва на морском военном полигоне недалеко от поселка Нёнокса погибли пять сотрудников «Росатома».

«Это трагедия, очень жаль тех специалистов, которые, к несчастью, погибли. Такие случаи при создании принципиально новых образцов техники, к сожалению, случаются, никто не может исключить такие риски»,— сказал вице-премьер. Более подробно комментировать произошедшее господин Борисов отказался, сославшись на то, что «исчерпывающий комментарий уже дал Верховный Главнокомандующий».

Также вице-премьер отметил, что угрозы здоровью врачей, работавших с пострадавшими от взрыва нет. «Это исключено»,— сказал чиновник.

Взрыв на морском военном полигоне Минобороны России произошел 8 августа. Погибли пять сотрудников «Росатома», трое пострадали. В Северодвинске, расположенном в 40 км от места ЧП, было зафиксировано непродолжительное повышение радиационного фона. К субботе, 9 августа, мощность дозы гамма-излучения опустилась до нормальных значений. Согласно заявлению «Росатома», погибшие сотрудники занимались работами, связанными с радиоизотопным источником питания в составе ракеты.

О том, что известно о взрыве, читайте в материале “Ъ” «При взрыве на полигоне погибли пять инженеров атомного КБ».

О возможных последствиях взрыва читайте в материале “Ъ” «Воздействие радиации объявили ничтожным».