Володин назвал «ущербностью» решение Польши «принизить роль» СССР во Второй Мировой войне

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин считает, что руководство Польши «принижает роль» СССР и России во Второй мировой войне, тем самым показывает свою «ущербность». «Принимая решения о принижении роли СССР, России во Второй мировой войне руководство Польши показывает свою ущербность, политизируя итоги войны, и пытаясь перечеркнуть историческую память. Это недопустимо»,— говорится в заявлении господина Володина, опубликованном на сайте Госдумы.

По его мнению, Варшава оскорбляет память офицеров, освобождавших Польшу от нацистов. «Нравится комуто Россия или не нравится, но ее решающая роль во Второй мировой войне признана всеми народами мира, включая государства антигитлеровской коалиции, куда входили, в том числе, США и Великобритания»,— следует из заявления.

Глава нижней палаты парламента считает, что странам-сателлитам «хочется понравиться» тем, кто «кто взял их под свое крыло». «В мировой истории именно страны-сателлиты всегда были склонны к такой риторике – на какихто этапах своего пути они неистово кляли США и Великобританию, сегодня Россию только для того, чтобы похвалил их хозяин»,— заявил господин Володин.

Публикация сделана в день Памятных мероприятий в Польше по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Об участии в них предварительно заявили представители четырех десятков национальных делегаций, в том числе около 20 глав государств и правительств.

Среди приглашенных лидеров не оказалось президента России Владимира Путина. Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк объяснил, что Россию не пригласили на мероприятие, так как российская сторона не заинтересована в сохранении духа исторической правды. Пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский утверждал, что Варшава пригласит господина Путина на 75-ю годовщину освобождения концентрационного лагеря Освенцим в начале 2020 года.

Праздничное мероприятие должен был посетить президент США Дональд Трамп, но он отменил поездку из-за угрозы стихийного бедствия в стране. Вместо господина Трампа в Польшу приехал вице-президент Майк Пенс.

Президент Польши также приглашал президента Белоруссии Александра Лукашенко, однако вместо него белорусскую сторону представляет чрезвычайный и полномочный посол республики. СМИ утверждали, что Господин Лукашенко не поехал на праздничное мероприятие из-за решения польских властей не приглашать господина Путина.

Подробнее о том, почему Дональд Трамп не поехал в Польшу, читайте в публикации “Ъ” «Американский ураган обрушился на Польшу».