Какими отходами загрязнены европейские пляжи

По данным исследования European Environment Agency (Европейское агентство по окружающей среде), сигаретные окурки составляют 40% от всего мусора на европейских пляжах. Такой вывод был сделан в результате сбора отходов в период с 2013 по 2019 год. По оценкам американской организации Woods Hole Sea Grant, для естественного разложения в море сигаретным окуркам требуется 10 лет, а пластиковым изделиям, которые составляют 21% от всех отходов, найденных на пляжах Европы,— 450 лет.

Кроме того, результаты исследования выявили, что 8% от всего мусора составляют крышки от бутылок и стаканчиков, по 5% — изделия из полистирола (одноразовая посуда) и осколки стекла и керамики. Ватные палочки, упаковки от чипсов и конфетные обертки набрали по 4%, шнурки и продуктовые пакеты — по 3%.

Интересно, что, по данным Eurostat в 2016 году, в Евросоюзе объем муниципальных отходов на душу населения составил 480 кг. Самой «мусорной» нацией оказалась Дания, где на каждого жителя приходилось по 777 кг отходов. В топ-5 также вошли Мальта, Кипр, Германия и Люксембург (более чем по 600 кг). На другом конце спектра оказалась Румыния со скромным 261 кг на душу населения. Среди отличников также — Польша (307 кг), Чехия (339 кг) и Словакия (348 кг). Страны Восточной Европы продемонстрировали тогда повышенную бережливость и склонность к безотходному потреблению, а западноевропейские страны лидировали по объемам переработанного мусора. Так, Германия таким способом избавлялась от 66% отходов.

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