Какие фильмы британцы считают устаревшими

Время летит быстро. Судить об этом можно и по тем фильмам, которые, казалось бы, только вчера появились на большом экране. 29% британцев считают фильм «Аватар», вышедший в прокат в 2009 году, уже старым. Однако 35% все же считают его достаточно современным. Такие выводы сделала компания YouGov по итогам проведенного опроса. Британцам на выбор предложили самые кассовые фильмы разных лет. И они должны были сказать, считают ли по каким-либо причинам эти киноленты устаревшими, или нет.

Чем раньше фильм вышел в прокат, тем соответственно и большее число респондентов посчитали его старым. К примеру, киноленту «Пираты Карибского моря: На краю света» (2007) уже в большей степени считают не новой: 35% британцев признают ее старой по сравнению с 29% тех, кто утверждает обратное. Еще 31% сказали, что этот фильм и не новый и не старый. По 40% респондентов назвали устаревшими кинокартинами «Шрек 2» и «Властелин колец: Возвращение короля», 42% признали таковым фильм «Гарри Поттер и философский камень», а 49% — «Миссия невыполнима 2».

Все кассовые фильмы XX века, упомянутые в рейтинге, считаются устаревшими уже большинством британцев. Так, кинокартину «Звездные войны: Скрытая угроза» (1999) назвали несовременной 56% респондентов. Что интересно, на результатах всего опроса не сказался возраст его участников: как молодые, так и пожилые британцы примерно одинаково признавали киноленты устаревшими или еще по-прежнему современными.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».