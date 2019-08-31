Что предпочитают есть на завтрак американцы

Только 55% американцев регулярно завтракают, говорится в свежем опросе компании OnePoll. При этом 78% считают, что за последние годы завтраки существенно изменились. В частности, 64% опрошенных отметили, что выбор блюд становится все шире, а 48% — что завтраки больше стали ассоциироваться со здоровым питанием. При этом они все меньше вызывают ассоциаций непосредственно с утром: 69% респондентов практикуют поедание завтрака «в обед», а во многих ресторанах утреннее меню действует на протяжении всего дня.

Несмотря на новое восприятие утреннего приема пищи, самые популярные продукты для завтрака у американцев с годами остаются те же: яйца (50% любят есть их), сосиски (40%) и бекон (37%). Впрочем, на ведущих ролях оказались и продукты, завоевавшие популярность относительно недавно: к примеру, авокадо (28%), импорт которого в США только за последние пять лет вырос почти вдвое.

В целом главными приоритетами для завтрака были названы быстрота его приготовления (46% упомянули это) и польза от употребления (45%). Что касается тех, кто вообще не завтракает, чуть больше половины (52%) из них оправдываются тем, что по утрам обычно не голодны, еще у 40% не хватает на это времени, а 27% считают утренний прием пищи не таким уж важным.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».