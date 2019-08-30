«Укртрансгаз» провел учения на случай прекращения транзита российского газа

«Укртрансгаз» и «Нафтогаз» провели совместные учения по отработке действий диспетчеров и других служб оператора ГТС Украины в случае остановки «Газпромом» транзита по Украине в страны ЕС с 1 января 2020 года». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Уточняется, что предприятия разработали несколько сценариев, которые при прекращении транзита газа должны гарантировать Украине прохождение следующего отопительного сезона. «ГТС Украины готова к стабильной работе при реализации "Газпромом" сценария нулевого транзита»,— сообщили в пресс-службе.

В конце этого года истекает действующий контракт на транзит российского газа с Украиной и Еврокомиссией. В июле «Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК провести технические консультации о транзите газа перед сентябрьской встречей. Как утверждали источники Reuters, Россия планирует добиться заключения сделки с Киевом на транзит газа в Европу после 2019 года. Евросоюз считает, что двум странам нужно заключить газовый контракт на десять лет.

Как Украина рассчитывает заместить поставки из России, читайте в публикации “Ъ” «Украина надеется на белорусское топливо».