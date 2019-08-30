СМИ: Пекин отверг предложение главы Гонконга отменить закон об экстрадиции

Власти Китая отвергли предложение главы администрации Гонконга Кэрри Лэм полностью отказаться от законопроекта об экстрадиции и приказали ей не поддаваться никаким другим требованиям протестующих, сообщил Reuters со ссылкой на источники. Ранее госпожа Лэм представила Пекину доклад, в котором сформулировала пять основных требований жителей Гонконга и посоветовала отменить закон об экстрадиции ради выхода из сложившегося политического кризиса.

«Они сказали "нет". Ситуация намного сложнее, чем представляют многие»,— сказал один из источников агентства. По словам другого источника — высокопоставленного чиновника в правительстве, Пекин также поручил главе Гонконга начать расследование беспорядков, включая обвинения протестующих в чрезмерном применении силы полицией. Сейчас рассмотрение закона отложено по решению правительства на неопределенный период, протестующие требуют его полной отмены.

Напомним, протесты в Гонконге, причиной которых стала разработка правительством законопроекта об экстрадиции, идут уже три месяца. На улицы выходят сотни тысяч людей, некоторые акции протеста сопровождаются столкновениями с полицией и применением последней водометов и слезоточивого газа. Если изначально требованием протестующих была отмена резонансного законопроекта, посягающего на независимость специального административного района (САР), то сейчас они призывают к отставке Керри Лэм и расследованию случаев чрезмерного применения силы полицией во время акций.

Китай, со своей стороны, не имея юридического права ввести в город войска и подавить беспорядки силой, выработал собственную стратегию, сочетающую в себе комбинацию информационных и экономических мер, нацеленных на снижение влияния «гонконгского фактора». Также власти КНР объявили, что гонконгские беспорядки подогреваются зарубежными странами, а самих протестующих назвали ««террористами».

Как Пекин собирается минимизировать влияние манифестаций на китайцев, читайте в материале “Ъ” «Гонконгские протесты изолируют от Китая».

О последней акции протеста читайте в обзоре корреспондента “Ъ” «“Если нам суждено сгореть — они сгорят вместе с нами”».