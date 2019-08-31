Коммерсантъ-История №9 (106)

Издавна известно, что простота иной раз бывает хуже воровства. Ну, казалось бы, что плохого в том, что первый человек страны поехал за океан в сопровождении жены и других домочадцев? Побывал во многих американских городах, многое посмотрел и себя показал. Еще больше говорил и шутил.

Для внутреннего употребления издали книгу о грандиозном успехе его визита, влиянии его речей на умы американцев. Но даже на снимках советских фотокорреспондентов видно, что он проехал Америку с открытым от удивления ртом. Их, естественно, не публиковали в то время, но к 60-летию поездки Н. С. Хрущева в Соединенные Штаты мы собрали эти снимки в фоторепортаж — «Мы привыкли любоваться лицами актеров, а не их задами» .

Натуральное или деланое простодушие демонстрировали и другие правители страны. Екатерина II, например, 10 августа 1794 года* сурово наказала столичного полицейского офицера, хотя не могла не понимать, что ее надежды на то, что эта кара послужит уроком для других стражей порядка, весьма и весьма призрачны. Однако такие указы самодержцев, складываясь в систему, все же помогали ограждать подданных империи от полицейского и судейского произвола. Об этом — «Полицейским офицерам не дана власть ударить кого-либо» .

Советские руководители уверяли граждан СССР, что начавшаяся 80 лет назад военная операция была освободительным походом для помощи народам Западной Украины и Западной Белоруссии. Но внимательные читатели даже в то время могли понять, что речь идет о советском варианте блицкрига,— «Наши славные пограничники уничтожили польские стражницы» .

Но им было у кого учиться. Вождь мирового пролетариата продемонстрировал немало простодушной хитрости, объявляя 100 лет назад, в 1919 году, о всеобщей мобилизации шинелей. Подробности — в статье «Поручить В.Ч.К. в кратчайший срок отобрать у гражданского населения все шинели» .

В полном соответствии с этими ленинскими заветами действовали и борцы с неуспеваемостью и второгодничеством. Об этом — текст «Качество преподавания продолжает находиться на низком уровне» .

А в нашей постоянной рубрике «Забытый быт» рассказ о любимом деликатесе всех слоев русского общества — «Для этого же у нас крестьяне кладут кусок стекла иногда в горох» .

Об этих и других примечательных событиях нашего давнего и недавнего прошлого — новый выпуск ежемесячника «Коммерсантъ-История».

Евгений Жирнов, руководитель историко-архивной службы ИД «Коммерсантъ»