«Полицейским офицерам не дана власть ударить кого-либо»

225 лет назад, в 1794 году, Екатерина II повелела, в назидание другим полицейским, строжайше наказать частного пристава подполковника Верещагина, избившего гвардейского сержанта. И хотя главной причиной гнева императрицы стало то, что пострадавший был ординарцем ее фаворита, это законоположение было далеко не единственным, призванным ограждать жителей Российской Империи от полицейского и судейского произвола.

Из именного указа императрицы Екатерины II Санкт-Петербургскому генерал-губернатору генерал-майору Н. И. Рылееву «О предостережении Полицейских Офицеров от непристойных поступков», 10 августа 1794 года.

Господин Генерал-Майор и Санктпетербургский Губернатор Рылеев! Дошло до сведения Моего, что 3 Адмиралтейской части Пристав Подполковник Верещагин посланного 3 дня от Генерал-Фельдцейхместера Графа Зубова к Обер-Гофмейстеру Графу Безбородко с нужным пакетом ординарца его, второго Бомбардирского батальона сержанта Ларионова, наехавши верхом в городе, спрашивал, что он за человек и куда едет? И когда сей отвечал, что он солдат и едет куда послан, то Верещагин сперва бил его по лицу хлыстом и кулаками, а потом сбежавшимся на крик его будочникам (нижний чин городской полиции.— «История») велел связать ему руки, тащить на Съезжий двор (полицейская канцелярия.— «История»), где также Верещагин бил его жестоко, таская за волоса, и наконец вытолкал на улицу; таковой поступок Частного Пристава Верещагина сугубо нагл и дерзок:

1) что он сам быв во фраке, и видев посланного курьером сержанта в мундире осмелился не только тащить его на Съезжий двор, но и бить, когда по Моему узаконению сержантов и в полках не бьют; 2) что Полицейским Офицерам нигде не дана власть самолично ударить кого-либо, а еще меньше военных людей; 3) что не сделал он уважения и тем особам, от кого и к кому сержант был послан; и 4) что он сверх личной обиды сержанту Артиллерийскому, нанес оскорбление мундиру сего корпуса. И как уже помянутый Верещагин на очной ставке с Ларионовым пред Обер-Полицеймейстером признался в дерзости своей, то в наказание за оную и в страх другим Полицейским Офицерам, чтоб никто из них не осмеливался вперед попускаться на подобные наглости, прикажите тотчас Частного Пристава Верещагина арестовать, и отреша от настоящей должности, определить на его место другого, обвестя о сем по всем частям Управы Благочиния. Арестованного ж Верещагина отошлите к Действительному Тайному Советнику и Генерал-Прокурору Самойлову, которому надлежащее повеление об нем дано будет.

Из утвержденного императором Николаем I мнения Государственного совета «Об истреблении стульев с цепями в Полицейских местах, и о воспрещении изобретать впредь что-либо подобное», 20 марта 1826 года.

Государственного Совета в Департаменте Гражданских и Духовных дел и в Общем Собрании рассматриван рапорт Правительствующего Сената 5 Департамента 1 Отделения, об отставном Штабс-Капитане Цеслинском, сужденном за жестокое обращение с людьми и другие поступки. Государственный Совет, согласно с Министром Юстиции, признав заключение Правительствующего Сената правильным, положил: оное утвердить.

Резолюция. Его Императорское Величество, воспоследовавшее мнение в общем Собрании Государственного Совета, по делу об отставном Штабс-Капитане Цеслинском, сужденном за жестокое обращение с людьми, и о поступке Частного Пристава Болотова, в содержании рядового Срамченка в Съезжем дворе на цепи, прикованной к стулу и надетой на шею, Высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить, со следующим дополнением, чтоб Министру Юстиции предписать наистрожайше всем Прокурорам: осмотреть, есть ли подобные стулья и прочее с цепями, и истребить, со строжайшим повелением: не изобретать ничего подобного.

«Представилось необходимым увеличить состав городской полиции и, поставив ее на степень, соответственную важности ее обязанностей» Фото: ЦГАКФД СПб/Росинформ, Коммерсантъ

Из утвержденного именным указом императора Николая I «Положения о порядке производства дел исполнительных в С.Петербургской полиции», 1 апреля 1838 года.

С постепенным усилением народонаселения и расширением самого пространства С. Петербургской Нашей столицы, представилось необходимым увеличить состав городской полиции и, поставив ее на степень, соответственную важности ее обязанностей...

К параграфу 69. Наставление полицейским чинам.

Подать руку помощи обязан всякий, кто только случится ближе к месту несчастного приключения. Но для скорейшего и надежнейшего успеха вменяется в непременную обязанность городским стражам, определенным уже для охранения общественной безопасности, по первому извещению о несчастном приключении, подавать, под опасением наказания, помощь без малейшего отлагательства и с надлежащею осторожностью, по нижепредписанным правилам:

1. Как скоро полицейский страж увидит утопающего человека, или когда ему о том сказано будет: то немедленно должен, взяв с собою назначенные для сего веревки с деревянными шарами, нарочно для сего приготовленными, до 10-ти аршин длиною багор и находящиеся при будке из парусины сделанные носилки, спешить на помощь к погибающему немедленно. За всякое промедление в таковых и подобных случаях, полицейские стражи строго будут наказываемы...

2. Коль скоро полицейский страж увидит замерзшего на улице, или в другом месте человека или когда ему о том скажут, он должен, взяв с собою носилки, спешить к означенному месту, и, приподняв осторожно несчастного, дабы не изломать замерзших его членов, положить на носилки и без всякого замедления несть в съезжий дом.

3. Пьяного, найденного в бесчувственном состоянии, также пораженного на улице параличом, или упавшего в обморок от других каких-либо причин, отнюдь не бить и не делать ему грубых сильных движений; но осторожно распустить галстук, пояс, расстегнуть жилет или другое платье, сжимающее шею, грудь и брюхо, и потом с осторожностью положить на носилки, наблюдая всегда, чтобы голова лежала выше, нежели туловище, и нести немедленно в съезжий дом, не оставляя его у будки ни на самое краткое время...

6. Во всех тех случаях, в коих кто-либо из обывателей даст стражу знать о приключившейся человеку скоропостижной болезни, требующей скорого пособия, страж обязан в ту же минуту послать за частным врачом, дабы медленность в таком случае не была причиною смерти человека, которому еще пособить было можно.

«С судей, по приговору коих он понес наказание, или безвинно или выше меры, производится соразмерное в пользу его взыскание вознаграждения» Фото: Росинформ, Коммерсантъ

Из утвержденного императором Александром II мнения Государственного совета «О взыскании вознаграждения, в пользу безвинно или выше меры наказанного, не только с судей и полицейских чиновников, но и с других лиц, по упущению коих понес наказание невинный или же виновный излишне наказан», 8 июля 1863 года.

Государственный Совет, в Департаменте Законов и в Общем Собрании, рассмотрев определение Общего Собрания Московских Департаментов Правительствующего Сената, о распространении правила о денежном вознаграждении с судей, постановивших неправильный приговор, и полицейских чиновников, виновных в неправильном исполнении приговора, на другие лица, по упущению коих понес наказание невинный или же виновный излишне наказан, согласно с заключением Сената, мнением положил:

1. В примечании к ст. 681 Зак. Гражд. (Свода Зак. 1857 года Т. X ч. I) постановить: изложенные в ст. 678, 680 и 681 правила о денежном вознаграждении с судей, постановивших неправильный приговор, и полицейских чиновников, виновных в неправильном исполнении приговора, распространяются и на другие лица, по упущению коих понес наказание невинный или же виновный излишне наказан.

2. Статью 490 Зак. судопр. угол. (Свода Зак. 1857 года Т. XV кн. II) изложить так: кто, потерпев наказание, или состоя под оным, найден будет в последствии невинным, тому возвращаются все прежние права его состояния и наказание не вменяется ему в бесчестие, а с судей, по приговору коих он понес наказание, или безвинно или выше меры,— сверх узаконенной ответственности по долгу службы, а также и с других лиц, указанных в примеч. к ст. 681 Зак. Гражд. (Свода Зак. 1857 года Т. X ч. I), производится соразмерное в пользу его взыскание вознаграждения.

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение в Общем Собрании Государственного Совета, о распространении правила о денежном вознаграждении с судей, постановивших неправильный приговор, и полицейских чиновников, виновных в неправильном исполнении приговора, на другие лица, по упущению коих понес наказание невинный или же виновный излишне наказан, Высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить.

Публикация Евгения Жирнова