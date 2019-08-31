«Поручить В.Ч.К. в кратчайший срок отобрать у гражданского населения все шинели» Как организовали всеобщую мобилизацию шинелей

24 сентября 1919 года бесконечная череда мобилизаций — людей призывного возраста, бывших офицеров, врачей, автомобилей, лошадей и верблюдов — получила шокировавшее народ продолжение. Совет рабоче-крестьянской обороны постановлением за подписью его председателя Ленина поручил чекистам изъять у населения советской России шинели.

«Полки отказались идти в наступление»

Происшествие в знаменитой 25-й дивизии Красной армии, случившееся в сентябре 1919 года, вскоре после гибели ее легендарного командира В. И. Чапаева (см. Фотофакт), было одновременно и чрезвычайным, и вполне предсказуемым. Принявший командование дивизией И. С. Кутяков докладывал командующему 4-й армией В. С. Лазаревичу:

«Патронов в частях нет. Идет дождь, а обуви и шинелей у солдат нет. Настроение понизилось. Солдаты ропщут. Командир группы Бубенец сообщил, что 218-й и 223-й полки отказались идти в наступление, потому что раздеты и разуты. Бубенец дал слово, что в 3-дневный срок обует и оденет бойцов, и полки пошли в наступление на Барбастау. Положение серьезное. Прошу принять срочные меры».

Но командарм мог передать комдиву лишь обещания вышестоящего начальства:

«Фрунзе,— писал Лазаревич,— обещал выслать патроны, а у меня их тоже нет. Обещал помочь обувью, бельем. Шинелей нет, но обещаны телогрейки.

Ведите разъяснительную работу о трудностях».

Ситуация выглядела парадоксально. Осенью 1917 года пришедшим к власти большевикам в наследство от старой армии достались значительные запасы обмундирования, включая шинели и сукна для их изготовления. Однако летом 1918 года из формируемых частей Красной армии стали поступать сообщения о нехватке шинелей и прочей форменной одежды, а к концу года положение стало уже критическим.

26 ноября 1918 года красноармеец Ф. И. Голиков (ставший много позднее маршалом Советского Союза) записал в дневнике:

«Не хватает пимов, шинелей. Совсем худо с полушубками. Красноармейцы ходят в чем придется: кто в домашней одежде, кто в форменном обмундировании, кто вперемешку. А на улице все холоднее и холоднее. Морозы достигают двадцати градусов. Впереди зима».

С наступлением холодов на проблему наконец обратило внимание высшее руководство Красной армии. В протоколе заседания Реввоенсовета Республики (РВСР) от 17 декабря 1918 года говорилось:

«Революционный военный совет Республики констатирует:

а) острую неотложность потребностей армии на фронте и в тылу в теплом обмундировании, в частности в шинелях;

б) наличие в Республике очень значительных запасов шинельного сукна;

в) полную возможность сшить из этого сукна в огромном количестве шинели;

г) полную и явную неряшливость главных довольствующих управлений, которые не приняли всех необходимых мер к своевременной пошивке шинелей, не взяли даже вовремя на учет имеющегося на складах сукна;

и предлагает трибуналу при Революционном военном совете Республики произвести расследование по поводу этой преступной небрежности и несознательной недобросовестности».

Красноармейцы вновь сформированных частей (на фото) чаще всего становились в строй в старой домашней одежде Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Для борьбы с преступниками и спекулянтами»

Однако к тому времени огромные запасы сукна при участии опытных старых интендантских служащих и голодных и бойких новых растаяли, как снег по весне. А швейные производства, которые еще с Февральской революции работали с перебоями из-за постоянных забастовок и митингов, задержек оплаты и прочих проблем, по большей части развалились и прекратили работу. И ее приходилось налаживать вновь.

В справке Высшего совета народного хозяйства от 31 мая 1919 года о составе предприятий Центрального отдела военных заготовок указывалось, что предметы для нужд Красной армии изготавливали три предприятия. Из них два — фабрики «Марс» и «Оборона» с общим количеством работников 3650 человек — шили шинели и прочее обмундирование. Но для армии, в которой в октябре 1918 года насчитывалось 800 тыс. человек, а к концу 1919 года — 3 млн, продукция этих двух фабрик была каплей в море.

В войсках начали организовывать пошивочные мастерские, но и это не помогало. В докладе начальника штаба Украинского фронта В. П. Глаголева начальнику Полевого штаба Реввоенсовета Республики Ф. В. Костяеву от 17 апреля 1919 года констатировалось:

«Мастерские хотя и пускаются в ход, но производительность их далеко не удовлетворяет потребность фронта, особенно в обуви и шинелях.

Собственными средствами в настоящее время фронт снабжаться, безусловно, не может».

Ввиду особенностей советской системы управления того времени (см. «Чтобы к нам не примазалась непросвещенная чернь») первые лица Советского государства взялись за решение проблемы лишь к осени 1919 года. Назначенный 8 июля 1919 года чрезвычайным уполномоченным Совета рабоче-крестьянской обороны по снабжению Красной армии А. И. Рыков 22 сентября подписал постановление «Об аресте предметов интендантского снабжения», в котором говорилось:

«Все предметы интендантского снабжения, поименованные в прилагаемой номенклатуре, оказавшиеся на рынках вольной продажи, на складах каких-либо частных предприятий, на складах транспортных, пароходных и железнодорожных, местных продовольственных органов и кооперативов, арестовываются распоряжением Губернских Военных Комиссариатов».

Первым номером в номенклатуре имущества, подлежащего аресту, значилось обмундирование военных образцов и ткани для его пошива:

«а) суконное из сукон серошинельного, защитного и др. темных цветов: шинели, френчи, походные рубахи (также молескиновые на теплой подкладке), шаровары, фуражки, мундиры прежних образцов;

б) летние из тканей защитных и др. темных цветов: шинели, гимнастерки, шаровары;

в) теплые: полушубки военного образца, бушлаты, куртки меховые серо-шинельного сукна, телогрейки, ватные шаровары, папахи, шлемы вязаные».

Принятие второго решения, судя по сохранившимся документам, далось советскому руководству не так просто. Ведь, по сути, расплачиваться за просчеты в снабжении армии и исчезновение запасов обмундирования и сукна предлагалось простому народу, у которого решили изъять привезенные с фронтов Первой мировой войны шинели. И следовало решить, как и у кого именно.

В проекте, подготовленном 18 сентября 1919 года, предписывалось проводить конфискации так, чтобы «не пострадали беднейшие слои населения». Но председатель Совнаркома РСФСР и Совета рабоче-крестьянской обороны В. И. Ленин изменил формулировку, чтобы расширить список тех, кто освобождался от изъятий. В итоге подписанное им постановление гласило:

«В целях увеличения запасов шинелей, необходимых для Красной Армии, а равно для борьбы с преступниками и спекулянтами, прикрывающимися красноармейской шинелью, Совет Рабоче-Крестьянской Обороны постановил:

1. Поручить В.Ч.К. по соглашению с Р.В.С.Р. в кратчайший срок отобрать у гражданского населения, а также у служащих во всех советских учреждениях, с изъятием временно для военных, все шинели из серо-шинельного и защитного сукна на основаниях, указанных в особой инструкции.

2. Инструкцию по изъятию шинелей у населения разработать Р.В.С.Р. по соглашению с В.Ч.К. и Н.К. продовольствия с таким расчетом, чтобы от означенной меры не пострадали рабочие и беднейшее, а равно среднее крестьянство, и представить на утверждение Совета Обороны».

Несмотря на слова о преступниках и спекулянтах, постановление не прибавляло популярности советской власти, и потому первоначально его решили не публиковать. Но без обнародования постановления конфискация шинелей выглядела как очередной яркий пример творимого чекистами беззакония.

Только благодаря покровительству Сталина Первая конная армия получила для кое-как одетых и обутых конармейцев (на фото) 10 тыс. комплектов обмундирования Фото: РГАКФД/Росинформ, Коммерсантъ

«Создаст определенно критическое положение»

10 октября 1919 года постановление все-таки опубликовали, причем без ленинских поправок, вместе с утвержденной Советом рабоче-крестьянской обороны 1 октября «Инструкцией по изъятию шинелей у гражданского населения», в которой говорилось:

«1. Изъятие и сдача шинелей со взрослого населения, пошитых как из серошинельного, так и защитного сукна, производится на всей территории Советской республики, причем временно у сельского населения шинели отбираются только у тех граждан, кто имеет другую соответствующую верхнюю одежду.

2. Сдача шинелей производится гражданами в ближайшие склады губвоенкомов или окружных военно-хозяйственных управлений по указанию местного начальства в течение двухнедельного срока со дня объявления постановления Совета Рабоче-Крестьянской Обороны на местах.

3. Лица, виновные в утайке шинелей, предаются суду.

4. За сданные шинели названные учреждения должны произвести уплату владельцам шинелей по ценам: за новую 2000 руб. и за поношенные, но вполне годные — от 1500 руб. до 1800 рублей.

5. У рабочих и беднейших лиц, не имеющих другой теплой одежды, шинелей не отбирать».

В результате основная тяжесть проводившегося изъятия легла на крестьян-середняков, о необходимости союза с которыми с осени 1918 года заявлял Ленин. А назначенные за шинели выплаты с учетом катастрофического роста цен на все товары выглядели очередной издевкой власти над народом и способствовали росту антисоветских настроений в деревне.

Но в следующие недели в печати и в информационных сводках ВЧК появлялась информация об успешном проведении кампании по конфискации шинелей. Однако из частей и соединений продолжали поступать жалобы на снабжение обмундированием. К примеру, в изобилующем грамматическими ошибками докладе, составленном в конце марта 1920 года командованием Первой конной армии, подчеркивалось:

«1-я Конная Армия сформированная по приказу Реввоенсовета Республики от 17 ноября 1919 года из конкорпуса, находивщегося под командованием тов. БУДЕННОГО состояло к 27 февраля 1920 года из 3-х кавдивизий (IV, VI-я, и XI), а в общей численостью со временем взятия Ростова доходило 11 000 сабель…

Численность боевого состава конармии к 26 марта (без 34 дивизии) равняется 16 884 сабли; 18 964 лошади; 56 орудий и 349 пулеметов…

Красноармейцы до начало марта с/г. не были удовлетворены жалованьем за 5-ть месяцев, а деньгами за собственных лошадей более чем за 6-ть месяцев и были совершенно без обуви и обмундирования».

Но если привилегированным частям и соединениям, к числу которых благодаря покровительству И. В. Сталина относилась Первая конная, обмундирование все же выделили, положение с вещевым снабжением Красной армии, как и прежде, оставляло желать много лучшего. В докладе Главного командования Красной армии председателю РВСР Л. Д. Троцкому от 19 августа 1920 года в части, рассказывавшей о подготовке к ликвидации противника в Крыму и на Кавказе, констатировалось:

«В отношении материальной подготовки к затяжной напряженной борьбе необходимо отметить, что с людскими пополнениями мы справляемся и пока нет особых оснований на то, что не справимся в будущем. Значительно труднее будет с боевыми припасами и оружием, но и с этим, вероятно, удастся справиться более или менее удовлетворительно.

В безвыходно же тяжелом положении находятся вопросы с одеждой, главным образом шинелями, а также обувью (подошвенной кожей).

Недостаток в обмундировании и обуви все время самым тяжелым образом отражается на успехе и своевременности пополнения армий и самой подготовки этих пополнений. Отсутствие же шинелей и обуви к осени создаст определенно критическое положение».

Ничего нового изобретать не стали, и 29 октября 1920 года Ленин подписал постановление Совета рабочей и крестьянской обороны, предусматривавшее изъятие шинелей и у тех, кто не имел другой теплой одежды. Правда, предусматривалась замена, о качестве которой в документе ничего не говорилось:

«1. Признать необходимым произвести принудительный сбор шинелей у гражданского населения ввиду острой нужды в таковых в Красной Армии.

2. Сбор произвести в тех местностях, где представляется возможным взамен сдаваемой шинели выдавать соответственную теплую вещь гражданского образца.

Примечание. Гражданам, не имеющим, кроме сдаваемой шинели, другой теплой верхней одежды, обязательно выдается какая-либо теплая вещь, а гражданам, имеющим другую теплую одежду, выплачивается за сдаваемую шинель денежная сумма.

3. Определение местностей, в коих принудительный сбор шинелей может быть произведен, и проведение сбора возложить на Губернские Исполнительные Комитеты.

4. Чрезвычайному Уполномоченному Совета Труда и Обороны по снабжению Красной Армии и Флота определить сумму денежной компенсации за шинели по районам».

После проведения этой кампании брать с населения было уже практически нечего. Но после окончания Гражданской войны еще не один год из воинских частей РККА поступали доклады о том, что красноармейцы разуты и раздеты.

Евгений Жирнов