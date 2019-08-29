На МКС сработала сирена из-за высокого содержания кислорода в воздухе

В американском сегменте Международной космической станции (МКС) сработала аварийная сигнализация из-за высокого содержания в воздухе кислорода в российском модуле «Звезда», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центр управления полетами (ЦУП).

«Сработала сигнализация, угрозы экипажу и станции нет. Необходимые меры приняты, ситуация штатная»,— сообщил руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко.

Напомним, ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил создать специальную комиссию, которая оценит состояние космической станции после неудачной стыковки «Союза МС-14» с роботом «Федором» к МКС 24 августа. Когда корабль приблизился к станции, радиооборудование на станции начало сбоить, стыковку в режиме автопилота решили не проводить. 27 августа «Союз МС-14» успешно пристыковался к российскому сегменту МКС.

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «Визит робота ''Федора'' привел к проверке МКС».