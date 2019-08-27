Рогозин поручил создать спецкомиссию для оценки состояния МКС

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил создать специальную комиссию, которая оценит состояние Международной космической станции (МКС), всех ее блоков и агрегатов. Он заявил, что неудачная стыковка «Союза МС-14» с МКС 24 августа «показала, что это решение абсолютно актуально».

«Если будет принято политическое решение о продлении работы станции после 2024 года, мы должны знать, какая деталь, какой узел находятся в ресурсе, вне ресурса, какого производства, есть ли у нас резервирование по ним»,— приводит ТАСС слова господина Рогозина. Глава «Роскосмоса» добавил, что отказавшая при первой попытке стыковки корабля аппаратура системы сближения «Курс» эксплуатируется уже десять лет.

Ранее руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев объяснял, что во время неудачной стыковки с МКС произошла аномалия — были зафиксированы «ранее не встречавшиеся колебания». Когда корабль приблизился к станции, радиооборудование на МКС начало сбоить, и стало ясно, что в режиме автопилота проводить стыковку небезопасно. Сегодня «Союз МС-14» с роботом «Федором» успешно пристыковался к российскому сегменту МКС.

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «Робот Федор заходит на вторую попытку».