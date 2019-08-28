За ценами на АЗС «Лукойла» и «Роснефти» из-за их доминирующего положения в Петербурге проследит УФАС

По итогам анализа структуры рынка розничной продажи автомобильного топлива в связи с продажей ООО «Несте СПб» и ООО «ПТК» Санкт-Петербургское УФАС пришло к выводу, что по состоянию на середину августа 2019 года доля АЗС компаний «Лукойл» и «Роснефть» в городе составляет 78,8%. В прошлом году их доля была равна 52%, сообщили в антимонопольной службе.

В УФАС уточнили, что поскольку доля «Лукойла» и «Роснефти» превысила 50%, в соответствии с Законом о защите конкуренции можно считать, что эти субъекты занимают доминирующее положение на рынке розничной продажи бензина в Петербурге. При этом само по себе доминирующее положение не является нарушением закона, однако к ценам на топливо на автозаправках этих компаний будет уделено более пристальное внимание, подчеркнули антимонопольщики.

Напомним, ранее стало известно, что финская компания Neste продает свою сеть АЗС «Татнефти». Также “Ъ-СПб” писал, что структура «Роснефти» — ООО «РН-Региональные продажи» — стало учредителем ООО «Петербургская топливная компания».