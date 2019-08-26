«Справедливая Россия» подала жалобу в Верховный суд о снятии Шипулина с довыборов в Госдуму

Партия «Справедливая Россия» подала жалобу в Верховный суд РФ о признании недействительным отказа Свердловского областного суда в снятии кандидатуры биатлониста Антона Шипулина с выборов в Госдуму по Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«В основе жалобы лежит разъяснение ПАО "Сбербанк", указывающее на то, что письмо от имени организации, найденное в почте Антона Шипулина и заверенное нотариусом вместе с прикрепленным файлом брокерского отчета банка, отправлялось не Сбербанком и содержит признаки мошеннического письма»,— рассказали в пресс-службе. К апелляционной жалобе также было прикреплено заключение специалиста в области технико-криминалистических экспертиз документов о брокерском отчете за июль текущего года. В нем, по данным пресс-службы, указывается на «возможные признаки монтажа в документе даты открытия и закрытия сделки по продаже иностранных акций по счету» господина Шипулина.

Чем известен Антон Шипулин Читать далее

Напомним, 21 августа Свердловский областной суд отклонил иск партии «Справедливая Россия» о снятии с выборов в Госдуму от Свердловской области биатлониста Антона Шипулина. Поводом для иска стал факт того, что в отчете о доходах спортсмен не указал, что владеет 50 ценными бумагами «Коммерцбанк АГ» (Германия) на общую сумму более 3,6 млн руб. Сторона защиты предоставила суду отчеты брокера, по которым господин Шипулин продал иностранные ценные бумаги до официальной регистрации в качестве кандидата.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ-Урал” «Иностранные активы Госдуме не помеха».

Анастасия Реутова, Екатеринбург