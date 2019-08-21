Суд не стал снимать Шипулина с выборов в Госдуму

Свердловский областной суд отклонил иск партии «Справедливая Россия» о снятии с выборов биатлониста Антона Шипулина, претендующего от «Единой России» на мандат депутата Госдумы от Свердловской области. Суд не нашел нарушений при регистрации кандидата, о которых ранее заявлял истец. Речь шла об иностранных вкладах господина Шипулина, которыми по закону не может владеть кандидат в депутаты Госдумы.

Ранее сообщалось, что в декларации о доходах Антон Шипулин не указал, что владеет 50 ценными бумагами «Коммерцбанк АГ» на общую сумму более 3,6 млн руб. В ходе судебного заседания сторона истца настаивала, что у избиркома нет достоверных сведений о ликвидации кандидатом иностранного счета. Комиссия использовала справку о доходах господина Шипулина за 1 июня, документы в избирком он подал 22 июля, а 26 июля был зарегистрирован официально. Для того чтобы разобраться, владел ли кандидат активами на момент подачи заявления, истец потребовал направить соответствующий запрос в Сбербанк, выступивший в качестве брокера Антона Шипулина.

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Однако и избирком, и прокуратура выступили против. Адвокат господина Шипулина Татьяна Романова заявила, что кандидат действительно владел активами, но продал их 12 июля. В доказательство защита привела документы от брокера.

Выборы пройдут 8 сентября. Место в Госдуме освободилось после того, как депутат Сергей Бидонько занял должность вице-губернатора Свердловской области. На депутатский мандат от Серовского округа претендуют биатлонист Антон Шипулин от «Единой России», депутат думы Качканара Габбас Даутов от КПРФ, фельдшер скорой помощи из Новой Ляли Алексей Коровкин от «Справедливой России», зампредседателя реготделения Ирина Скачкова от «Яблока», общественница Евгения Чудновец от ЛДПР и адвокат Игорь Рузаков от партии «Зеленые».

О политических амбициях спортсмена — в материале “Ъ” «Антон Шипулин может поменять лыжи на думское кресло».

Артем Гирш, Дарья Соколова, Екатеринбург