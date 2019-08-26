Правозащитники: еще одну пару требуют лишить родительских прав за акцию протеста

Никулинский районный прокурор Москвы подал в суд иск с требованием лишить родительских прав Петра и Елену Хомских. Как сообщает правозащитный проект «Апология протеста», поводом для иска стало участие пары в акции протеста 3 августа в Москве. «Отец попал в провластный видеоролик как "охранник Навального"»,— рассказали правозащитники.

Источник в суде позднее сообщил «Медузе», что прокуратура считает, что Петр и Елена Хомских взяли дочерей на акцию «в целях предотвращения своего возможного задержания сотрудниками полиции».

«Медиазона» пишет, что, вероятно, речь идет о записи с акции 3 августа, на которой видно, что «мужчина и женщина толкают коляски перед оцеплением из силовиков». В сюжете «Россия 24» мужчину называют «охранником известного оппозиционера».

Напомним, с июля в Москве проходят протестные акции за допуск на выборы незарегистрированных кандидатов. После митинга 27 июля прокуратура потребовала лишить родительских прав супругов Проказовых, которые пришли на митинг с годовалым ребенком. Мать ребенка Ольга Проказова сообщила, что СКР возбудил уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) из-за присутствия ребенка на акции. В квартире семьи был проведен обыск. Родителей также допросили в качестве свидетелей. Никаких обвинений им предъявлено не было.

Подробнее о ситуации — в публикации “Ъ” «Прокуратура опротестовывает родительские права».