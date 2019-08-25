Трамп заявил о готовности вновь встретиться с лидером КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности в скором времени провести еще одну встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает Reuters. В ходе саммита G7 он также отметил, что «недоволен» приводимыми Северной Кореей ракетными испытаниями, но уточнил, что они «не нарушают каких-либо соглашений». Так американский президент ответил на заявление премьер-министра Японии Синдзо Абэ о том, что ракетные пуски КНДР нарушают положения резолюций Совета Безопасности ООН.

Ранее КНДР сообщила о проведении успешных испытаний новой ракетной «сверхмассивной» пусковой установки. Они состоялись 24 августа под руководством лидера КНДР Ким Чен Ына. Подробная информация о вооружении не раскрывалась. Япония выражала решительный протест и заявила о «явном нарушении» резолюций Собвеза ООН.

До этого — 10 августа — Северная Корея уже заявляла об испытаниях «нового оружия». Детали также не сообщались. 6 августа КНДР провела демонстрационные пуски тактических управляемых ракет нового типа. Ким Чен Ын тогда заявил, что предупредил таким образом власти США и Южной Кореи, проводящие совместные военные учения.

Предыдущие, ставшие третьими, переговоры Ким Чен Ына и Дональда Трампа состоялись в демилитаризованной зоне между Южной и Северной Кореями. По итогам встречи стороны договорились создать рабочую группу по выходу из тупика, в котором оказались переговоры. Ранее господин Трамп уже заявлял, что готов провести очередной полноформатный саммит с лидером КНДР.

Подробнее о возможной встрече — в материале “Ъ” «Дональд Трамп пообещал поговорить с Ким Чен Ыном».

О чем говорят запуски ракет КНДР — в публикации “Ъ” «Корея метает копии "Искандеров"».