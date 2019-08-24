Руководитель полета заявил о необычных колебаниях «Союза» при стыковке с МКС

Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту при попытке состыковаться с МКС начал трястись, из-за чего первая попытка стыковки оказалась неудачной.

«Все было нормально примерно до 200 метров, а дальше у нас пошли определенные, ранее не встречавшиеся колебания, и на этапе причаливания мы поняли, что в автоматическом режиме состыковаться не удастся. "Федора" мы пока, к сожалению, не научили ручным режимам»,— рассказал журналистам первый заместитель генерального конструктора РКК «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев (видеообращение опубликовано в Twitter Роскосмоса).

Комментарий первого заместителя генерального конструктора по лётной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК «Энергия» Владимира Соловьева о стыковке корабля #СоюзМС14.



Повторная стыковка с Международной космической станцией будет утром 26 августа pic.twitter.com/mLU84ecE7y — РОСКОСМОС (@roscosmos) August 24, 2019

В настоящее время корабль находится в режиме «хранения» на орбите, вся аппаратура «Союза» работает нормально. По словам руководителя полета, анализ телеметрии показал наличие исправимых замечаний на радийной аппаратуре, которая задействована при стыковке. «Сейчас разрабатывается программа действий, которая позволит часть блоков, видимо, заменить»,— отметил господин Соловьев.

Утром в понедельник, 26 августа, специалисты российского Центра управления полетами проведут повторную попытку стыковки с МКС. «У нас хороший подготовленный экипаж, мы поговорили с ними, они понимают, что делать»,— добавил он.

Корабль #СоюзМС14 находится на удалении от МКС. Стыковка планируется на резервную дату. Безопасности станции и экипажа ничего не угрожает. pic.twitter.com/T621Kv196Y — РОСКОСМОС (@roscosmos) 24 августа 2019 г.

После стыковки человекоподобного робота «Федора» перенесут в российский сегмент МКС. Управлять его движениями на станции будет космонавт Александр Скворцов с помощью специального костюма. Снимать проведение эксперимента на камеру будет второй член российского экипажа Алексей Овчинин. Роботу, в частности, поручат подержать фонарик, чтобы подсветить одному из космонавтов рабочую зону. Также «Федор» должен будет с помощью кусачек обрезать кабель и соединить штекеры.

Подробности — в публикации “Ъ FM” «Космические задачи робота Федора оставили в тайне».