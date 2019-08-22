СМИ: Япония готова обсудить восстановление G8 с Россией

Токио открыт для обсуждения вопроса восстановления G8 с участием России, сообщает испанское агентство EFE со ссылкой на источники в правительстве Японии.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на испанское агентство, в Токио считают, что важно подключать Россию к обсуждению значимых международных вопросов. Также правительство приняло к сведению позицию президента США Дональда Трампа.

Ранее господин Трамп заявил, что поддерживает возвращение России в клуб. Однако канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступили против восстановления членства России на текущем этапе. Лидер Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что возвращение России и воссоздание G8 без выполнения минских соглашений означали бы слабость со стороны G7.

Позже президент Украины Владимир Зеленский в Facebook назвал условиями для восстановления России в G8 «возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков». Также в ряде СМИ со ссылкой на источник сообщили, что Евросоюз выступил против восстановления G8 с участием России до устранения причин, которые привели к ее исключению из клуба

О мотивах восстановления «восьмерки» — в публикации “Ъ” «Семеро одного не жмут».