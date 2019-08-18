МАК обследовал «черные ящики» севшего в поле самолета А321

Межгосударственный авиационный комитета (МАК) подтвердил хорошее состояние бортовых самописцев самолета А321 «Уральских авиалиний», который был вынужден экстренно сесть в Подмосковье в кукурузном поле после того, как у него отказали оба двигателя из-за столкновения с птицами. На борту было 226 пассажиров, никто не погиб.

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«Ведется расшифровка и анализ данных записей»,— говорится в сообщении комитета. Отмечается, что в работе комиссии принимают участие представители Росавиации, а также уполномоченный представитель французского бюро расследования (BEA) — государства разработчика самолета и двигателей. Также с комиссией работают специалисты компаний производителей самолета и двигателей, авиаперевозчика «Уральские авиалинии». «Назначен уполномоченный представитель Великобритании, представляющий интересы государства регистрации воздушного судна (Бермуды)»,— подчеркнул комитет.

Ранее СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилотов самолета с диспетчерами. В ней диспетчеры аэропорта Жуковский несколько раз предупредили экипаж о перелетных птицах.

Напомним, ЧП с Airbus А321 произошло 15 августа. Через несколько секунд после взлета лайнер столкнулся со стаей сизых чаек, в результате тела чаек забили оба двигателя. Пострадали 76 человек, из них 19 детей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Действия пилотов признаны образцовыми, им присвоены звания Героев России.

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«Уральские авиалинии» смогут эвакуировать самолет не раньше понедельника, 19 августа.

Подробности — в публикации “Ъ” «Герой извинился перед пассажирами».