Главные новости к утру 17 августа

ГУП «Мосгортранс», ГБУ Москвы «Автомобильные дороги» и ООО «АНКОР» подали иски в суд к одним и тем же ответчикам — девяти оппозиционерам, которые являлись организаторами и участниками протестных акций в столице в июле этого года. Предприятия требуют взыскать более 13 млн руб. с Ильи Яшина, Любови Соболь, Юлии Галяминой, Ивана Жданова, Александра Соловьева, Владимира Милова, Алексея Навального, Олега Степанова и Георгия Албурова.

Руководство Архангельской областной больницы не уведомило персонал о том, что трое пострадавших при взрыве под Северодвинском заражены радиацией, пишет The Moscow Times. У одного из врачей, по данным издания, позже обнаружили радиоактивный изотоп в мышечной ткани. Во сколько раз повышался радиационный фон и что по этому поводу говорит Росгидромет

Матери детей-инвалидов написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой легализовать запрещенные лекарства. Накануне из-за полученного по почте запрещенного лекарства была задержана москвичка, сын которой страдает эпилепсией. Это уже второй подобный случай за последний месяц. Как задерживали матерей, пытавшихся помочь своим детям

Россиянин Даниил Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублева в четвертьфинале турнира в Цинциннати (США). Матч продлился 1 час 2 минуты и закончился со счетом 6:2, 6:3. В полуфинале теннисист встретится с победителем матча между первой ракеткой мира сербом Новаком Доковичем и французом Люкой Пуем.