Главные новости к утру 16 августа

Капитализация 100 крупнейших мировых корпораций достигла рекордного $21 трлн. Согласно рейтингу PwC, в топ-10 компаний вошли Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Berkshire Hathaway, Facebook, Alibaba, Tencent, Johnson & Johnson и Exxon.

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл третью ракетку мира Роджера Федерера на турнире в Цинциннати. В четвертьфинал турнира также прошла россиянка Светлана Кузнецова, победившая американку Слоан Стивенс.

В Москве задержали мать ребенка-инвалида, заказавшую для сына по интернету психотропное лекарство «Фризиум». Дома у женщины провели обыск, возбуждено уголовное дело.

Президент США Дональд Трамп хочет купить Гренландию, сообщают источники The Wall Street Journal. По их словам, американский президент уже обсудил эту идею с советниками и попросил своего адвоката изучить возможность сделки с Данией.

Южная Корея заявила о запуске КНДР двух ракет «неустановленного типа». Пуск был осуществлен с восточного побережья страны в сторону Японского моря.

О предстоящих 16 августа событиях читайте в анонсе “Ъ”.