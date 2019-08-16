Главные анонсы 16 августа

Мещанский суд Москвы продолжит рассматривать дело о хищении в «Седьмой студии». Дело рассматривается в суде с конца октября 2018 года. Подсудимых четыре человека — режиссер Кирилл Серебренников, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский и экс-гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин. Их обвиняют в хищении не менее 133 млн руб., выделенных на проект «Платформа» с 2011 по 2014 год. Все фигуранты отрицают свою вину. Хроника «театрального процесса»

Мосгорсуд рассмотрит административный иск политика Ильи Яшина на отказ зарегистрировать его в качестве кандидата в депутаты Московской городской думы.

Напомним, выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября. Мосгоризбирком отказал в регистрации 57 кандидатам-самовыдвиженцам. В столице с июля проходят протестные акции в их поддержу. Последняя прошла 10 августа, на нее вышли около 60 тыс. человек Следующая запланирована на 17 августа, мэрия отказалась ее согласовать. О протестах

В Нью-Йорке (США) пройдет заседание Совета Безопасности ООН по поводу эскалации отношений между Индией и Пакистаном в связи с ситуацией вокруг бывшего штата Джамму и Кашмир. Закрытые консультации пройдут без участия представителей конфликтующих сторон. О ситуации