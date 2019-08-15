Власти Подмосковья: свалки не являются причиной наличия вблизи аэропорта чаек

Зампред правительства Московской области, министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин заявил “Ъ”, что предположение о том, что вблизи аэропорта Жуковский находится несанкционированная свалка, на которой обитают птицы, ошибочно.

«Ближайший к месту посадки полигон — "Сафоново", он расположен в 14 км,— рассказал “Ъ” господин Куракин.— Полигон закрыт в 2012 году, отходы туда не завозятся много лет, кормовой базы для птиц нет. Полигон укрыт грунтами и безопасен, поэтому нет и больших скоплений». Он заявил, что «от полигона до места инцидента слишком далеко», а птицы, которые постоянно обитают на полигонах, «никогда не отдаляются от них».

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«Безопасность полетов — это сфера ответственности аэропортовых служб и специализированных организаций, подведомственных Росавиации,— также отметили в правительстве Московской области.— Указанные службы в Министерство экологии Московской области за содействием не обращались».

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В Минприроды России “Ъ” заявили, что ведомство настаивает на поведении проверочных мероприятий по объектам твердых коммунальных отходов в районе аэропорта Жуковский. Там обратили внимание, что сейчас контрольно-надзорные функции в данной части переданы на уровень Московской области и напомнили, что «по законодательным нормам в радиусе 15 км от контрольной точки аэродрома запрещено размещение свалок». «Данных о размещении в контрольном радиусе объектов твердых коммунальных отходов, входящих в перечень объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, у Минприроды России отсутствуют. Вопрос с несанкционированными свалками должен находится на контроле регионального Минприроды»,— подчеркнули в министерстве.

Напомним, в четверг самолет, на борту которого находились 233 человека, аварийно сел в поле в Подмосковье. В обстоятельствах инцидента, в результате которого пострадали 55 человек, включая 17 детей, разбираются авиационные власти и Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Особенно тщательно следствие и эксперты изучают работу службы Орнитологической защиты аэропорта.

Подробнее об прошествии в публикации “Ъ” «Кукуруза приняла аэробус».

Анна Васильева