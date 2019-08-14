США и Польша помогают Украине разрабатывать контракт на транзит газа

Над созданием нового контракта на транспортировку российского газа через территорию Украины Киев работает совместно с Вашингтоном и Варшавой, сообщила заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) Украины Елена Зеркаль в интервью «BBC News Украина».

«По газу мы как раз сейчас работаем с поляками и американцами, то есть до визита (президента Зеленского.— “Ъ”), который должен быть в начале сентября в Польшу. Мы готовим Меморандум по вопросам энергетики, который и будет фундаментом для развития дальнейших действий на двустороннем, трехстороннем уровне»,— сказала госпожа Зеркаль в интервью изданию.

По словам заместителя главы МИДа, директивы нового контракта уже утверждены и написаны на основе обстоятельств последних трех лет. Также Елена Зеркаль отметила, что продление контракта на следующие год-два, которое предлагает российская сторона, остается актуальной рабочей версией. Транзитный контракт «Газпрома» с «Нафтогазом Украины» истекает 1 января 2020 года.

Двумя месяцами ранее министр энергетики России Александр Новак заявил о готовности России продлить транзитный контракт с Украиной на действующих условиях. Одним из ключевых условий перезаключения контракта российский министр назвал урегулирование судебных претензий Украины к России. Трехсторонняя встреча представителей России, Украины и Евросоюза планируется во второй половине сентября.

В начале августа Еврокомиссия предложила России и Украине заключить соглашение о транзите газа на десять лет после истечения срока действующего газового контракта и введения в строй газопровода «Северный поток-2».

О том, какие альтернативы ищет «Нафтогаз» транзитному контракту, читайте в материале “Ъ” «Украина продаст “Газпрому” его газ».

О том, как российская компания готовится к прекращению поставок газа через Украину, читайте в материале “Ъ” «“Газпром” наращивает запасы и дивиденды».