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Футболист «Спартака» Понсе дисквалифицирован на три матча за удар ногой вратаря «Динамо»

Футболист московского клуба «Спартак» Эсекьель Понсе дисквалифицирован на три мачта за удар ногой в грудь вратаря «Динамо» Антона Шунина в матче четвертого тура Российской премьер-лиги, сообщил «РИА Новости» председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц. Шунину после инцидента потребовалась медицинская помощь, а Понсе позже извинился перед вратарем в видеообращении.

«Понсе сказал, что у него не было умысла в применении такого приема, он просто шел на мяч. Тем не менее Понсе шел прямой ногой открытыми шипами, он мог нанести очень серьезное повреждение Шунину»,— прокомментировал дисквалификацию игрока красно-белых господин Григорьянц.

С учетом того что Понсе сразу после столкновения получил красную карточку и покинул поле, он пропускает два следующих матча и может выйти на поле в матче с «Зенитом», который состоится 1 сентября в Москве.

22-летний аргентинец Эсекьель Понсе перешел в «Спартак» в конце июля. Финансовые условия сделки не разглашаются, но по некоторым данным, трансфер нападающего обошелся московскому клубу в €9 млн.

Подробнее о первой покупке «Спартака» в этом межсезонье читайте в материале “Ъ” «Томас Цорн провел первый трансфер».

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