Главные новости к утру 14 августа

Оппозиция подала три заявки на проведение митинга в Москве 24–25 августа. Глава штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова Эльвира Вихарева, незарегистрированный кандидат Александр Соловьев и член московского отделения «Открытой России» Татьяна Усманова отправили в мэрию уведомление на согласование акции в следующую субботу, Либертарианская партия — в следующее воскресенье.

Российский футбольный клуб «Краснодар» обыграл португальский клуб «Порту» со счетом 3:2 в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов UEFA. Это позволило «Краснодару» выйти в раунд play-off. Подробнее о матче.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал предупредил, что из-за наводнения, если оно будет развиваться по худшему сценарию, пострадать может 18,5 тыс. человек. Модель худшего сценария создавалась с учетом формирующихся циклонов и бушующих в Тихом океане тайфунов Лекима и Кроса.

Россия объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге в ответ на аналогичный шаг Киева в отношении сотрудника российского генконсульства во Львове. По версии СБУ, дипломат получал разведданные от военного пенсионера из Львова, которого в 2014-м завербовали российские спецслужбы.

О предстоящих 14 августа событиях читайте в анонсе “Ъ”.