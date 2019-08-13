Украинский дипломат объявлен персоной нон грата в России

МИД России объявил персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге в ответ на аналогичный шаг Киева, сообщает внешнеполитическое ведомство. Его имя не разглашается.

По версии российского МИДа, украинские спецслужбы в мае «устроили очередную провокацию, безосновательно объявив сотрудника генерального консульства России во Львове персоной нон грата». «То, что Служба безопасности Украины (СБУ) три месяца тянула с обнародованием этой информации, видимо, связано с внутриполитическими играми на Украине»,— заявили в министерстве (цитата по «РИА Новости»).

Ранее 13 августа стало известно, что Украина объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства России во Львове. По версии СБУ, дипломат получал разведданные от военного пенсионера из Львова, которого в 2014-м завербовали российские спецслужбы. Заведено дело по ч. 1 ст. 111 УК Украины (госизмена).