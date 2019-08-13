В Белом доме поставили под сомнение продление СНВ-3 из-за гиперзвуковых ракет России

Разработка Россией гиперзвуковых крылатых ракет поставила вопрос о том, стоит ли продлевать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), считают в администрации США. Об этом Reuters рассказал высокопоставленный чиновник. Срок договора истекает в 2021 году.

Белый дом полагает, что недавний взрыв под Северодвинском мог быть связан с разработкой гиперзвуковых ракет. Источник агентства уточнил, что Вашингтон пока не может сказать наверняка, был ли это ядерный взрыв. Однако, по их данным, в нем присутствовали радиоактивные элементы. Взрыв мог потенциально говорить о неудаче при разработке, однако неясно, была ли неполадка именно при запуске.

Напомним, взрыв на полигоне под Северодвинском произошел 8 августа. Вскоре после этого появилась информация о пожаре на одном из кораблей. В Северодвинске, который расположен примерно в 40 км от места ЧП, было зафиксировано непродолжительное повышение радиационного фона. К 10 августа мощность дозы гамма-излучения опустилась до нормальных значений.

В результате взрыва погибли пятеро сотрудников Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что они проводили испытания нового специального изделия, но не уточнил подробностей. Он пообещал, что работа над новыми образцами будет доведена до конца. Погибших представили к государственным наградам.

Подробнее о трагедии читайте в материале “Ъ”.