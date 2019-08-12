Погибшие под Северодвинском ядерщики представлены к госнаградам

Сотрудники Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), погибшие на полигоне в Архангельской области, представлены к государственным наградам, заявил первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко. По словам господина Кириенко, который ранее возглавлял «Росатом», гибель ядерщиков — «невосполнимая потеря» для России.

«Сегодня мы провожаем в последний путь настоящих патриотов своей страны, настоящих героев... Они принимали на себя двойную ответственность. Помимо разработки уникальных технологий, уникальных изделий они брали на себя еще и физический риск проведения уникальных испытаний, который, к сожалению, сколько ни просчитывай заранее, сколько ни готовься, исключить риск на все 100% невозможно никогда»,— сказал господин Кириенко на траурном митинге в Сарове. (цитата по «Интерфаксу»). Он отметил, что погибшие брали на себя риск, «понимая, что лучше них это не сделает никто». «И они сделали все возможное и даже больше»,— добавил господин Кириенко.

Ранее глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что сотрудники ядерного центра погибли при испытаниях нового специзделия. Он не уточнил, что это было за специзделие, но пообещал, что работа над новыми образцами будет доведена до конца.

Напомним, взрыв на полигоне под Северодвинском произошел 8 августа, вскоре появилась информация о пожаре на одном из кораблей. В расположенном примерно в 40 км от места ЧП Северодвинске было зафиксировано непродолжительное повышение радиационного фона, к субботе, 10 августа, мощность дозы гамма-излучения опустилась до нормальных значений. «Росатом» сообщил, что погибли пятеро сотрудников, которые занимались работами, связанными с радиоизотопным источником питания в составе ракеты.

О том, почему Минобороны засекретило обстоятельства трагедии, читайте в материале “Ъ” «При взрыве на полигоне погибли пять инженеров атомного КБ».