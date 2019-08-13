Фигурант дела о беспорядках Васильев снова госпитализирован

Обвиняемый по делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в Москве режиссер Дмитрий Васильев снова доставлен в больницу. Он был задержан 9 августа, ему не дали взять в камеру инсулин. Из-за этого режиссера госпитализировали с подозрением на возможность развития отека мозга. 11 августа его выписали. 12 августа он был освобожден из изолятора временного содержания по истечении срока задержания.

Сегодня, 13 августа, режиссера доставили в отделение эндокринологии городской клинической больницы №20. «Дмитрий почувствовал себя плохо, пошел в больницу, после осмотра врачи приняли решение о его госпитализации»,— рассказал «Интерфаксу» его адвокат Александр Зинуров. Он добавил, что медики пока не дают никаких прогнозов.

По словам адвоката, никаких следственных действий с обвиняемым не проводят. Как считает защита, следователи «специально затягивают доступ в дело адвокатов по соглашению».

Напомним, режиссер телеканала «Доктор» Дмитрий Васильев был задержан в рамках дела о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ). В СКР утверждают, что перед направлением господина Васильева в изолятор «следователем не принимались решения об отобрании препаратов у подследственного», а персонал изолятора знал о наличии проблем со здоровьем у задержанного. Когда его впервые доставили в больницу, уровень глюкозы у него составлял 37 миллимоль на литр крови при норме около 4 миллимоль.

Почему суд отказал в аресте режиссера, читайте в материале “Ъ FM”.