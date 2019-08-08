Стандартное поражение

Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сложился для «Краснодара» не очень удачно. Он долго играл дома на равных с доставшимся ему чрезвычайно сильным соперником — португальским «Порту», но не добился даже ничьей. Победу со счетом 1:0, еще увеличившую их и так представлявшиеся высокими шансы на попадание в следующий раунд, гости одержали благодаря штрафному, заработанному на последних минутах.

Тем, кому хотелось поспорить о раскладе, верить, что «Краснодар» пройдет этот раунд, совсем нетрудно было придумать аргумент в пользу такого тезиса, даже зная бэкграунд соперника: постоянно выступает в Лиге чемпионов, часто выходит в play-off, в принципе почти ровня грандам. Слишком выгодным для краснодарцев был тайминг противостояния. «Порту», чей национальный чемпионат стартует в ближайшие выходные, еще не провел ни одного официального матча в сезоне, а для команды, не изменившей привычке летом менять треть основы, выгодно продавая взлетевших в цене игроков, отсутствие практики может быть фатальным — связи, чувство локтя, командный тонус ведь исключительно через нее и нарабатываются. А «Краснодар» в сезон, можно сказать, уже вкатился: позади четыре тура первенства, даже топовый матч с «Зенитом».

И воображение оптимиста, подумавшего об этом нюансе, могло нарисовать приятную картинку. Разогревшийся «Краснодар» поджимает все еще ищущий правильные схемы и связи «Порту», наседает на его оборону, которая на летнем трансферном рынке пострадала, расставшись с Эдером Милитаном и Фелипе, больше остальных линий и вынуждена полагаться на 36-летнего «динозавра» Пепе, персонажа, сходящего со сцены,— и трещит, трещит…

Реальность была, однако, суровее этих представлений. «Порту» совершенно не походил на сыроватую команду, которой еще нужно поймать ритм. Наоборот, довольно долго «Краснодар» походил на такую команду, теряя мяч, пропуская рывки оппонентов.

Моментов у «Порту» было немало. Вот опасный угловой, и мяч после хлесткой подачи скачет вдоль «ленточки», норовя срикошетить о чью-то ногу, но не рикошетит. Вот после очередного отбора передача режет краснодарские бастионы лазерным лучом и находит Муссу Марега, который аккуратно катит мяч в дальний угол и — трибуны шумно выдыхают — промахивается. А вот краснодарцы снова зевают Марега, и тот, столкнув с дороги Уроша Спаича, едва не выводит на убойный удар партнера. А сыгранность обороны «Порту» хозяевам между тем никак не удается как следует протестировать — все заканчивается, как правило, в десятке метров за линией, разделяющей поле на две половинки. И старику Пепе напрягаться не приходится.

Впрочем, примерно за четверть часа до перерыва «Краснодар» наконец добавил. И пошел футбол, ставящий под сомнение фаворитский статус «Порту», футбол, в котором кубанские скорости доставляли ему очевидные проблемы. Если бы они еще не сочетались с незадачливостью хозяев — у них никак не вызревали идеальные решения в ключевые с точки зрения развития атаки секунды… Но, как ни крути, слегка пахло переломом.

Однако никакого перелома, никакого тотального проседания «Порту» не случилось. Случилось, скорее, общее падение темпа во втором тайме, характерное для этого периода — сразу за межсезоньем. Игра пошла поспокойнее, потише и как бы разбитая на примерно равные по продолжительности отрезки — то «Краснодар» получше, то «Порту». А особенно явные шансы выловить в ней было тяжело и тем и другим. Да и с неявными был дефицит.

Все вроде бы шло к 0:0. Более того, «Краснодар» в концовке был помощнее и понастойчивее. Скорее, он, создавалось впечатление, хотел забить в этом матче, голов не суливших. Но уже «на флажке» напоролся на штрафной из опасной зоны — в двух десятках метров от ворот, по центру. А Сержиу Оливейра исполнил его безукоризненно — перекинул стенку и уложил мяч в угол так, что голкиперу Матвею Сафонову до него было никак не добраться.

«Порту» победил. И в следующий, последний перед групповым этапом, раунд «Краснодару» теперь проскочить будет невероятно трудно. Для этого нужно отвечать выигрышем в ответном матче на чужом поле во вторник.

Алексей Доспехов