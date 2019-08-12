Фигурант «болотного дела» арестован на 13 суток за мат на митинге 10 августа

Мещанский суд Москвы арестовал фигуранта «болотного дела» Алексея Полиховича на 13 суток. Его признали виновным в мелком хулиганстве за то, что, выступая на разрешенном митинге 10 августа, он матерился.

«Суд постановил признать виновным Алексея Полиховича в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ, назначить наказание в виде административного ареста на 13 суток»,— сказала судья (цитата по «РИА Новости»).

10 августа прошла санкционированная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которым отказали в регистрации. На ней также звучали призывы освободить фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках, которое возбудили после несанкционированного митинга 27 июля.

Алексей Полихович, отсидевший больше трех лет по «болотному делу», сказал: «Я стою перед вами, потому что я в ярости. Я хочу прочитать вам проповедь ярости. Потому что история повторяется: Москва оккупирована людьми в шлемах. Они очень хорошо научились нас бить... Это происходит снова».

По данным «Белого счетчика», на акцию пришли 50 тыс. человек. После санкционированной части митинга прошла «мирная прогулка», на которой задержали более 200 человек. Следующая акция запланирована 17 августа.

Причиной протестов стало то, что многим оппозиционным кандидатам, в числе которых Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин и другие, отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму. Они считают, что результаты проверки их подписей были сфальсифицированы, чтобы не допустить их к участию в выборах. Они подали жалобы в Мосгоризбирком, а затем в ЦИК, но получили отказы.

О том, как прошла акция 10 августа, читайте в материале “Ъ” «Дело не в Мосгордуме даже».