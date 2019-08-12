Турция ждет вторую партию С-400 в августе—сентябре

Анкара ожидает поставки второй батареи зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 в августе или сентябре, передает местное издание Hrriyet слова министра обороны Турции Хулуси Акара. Он добавил, что планы по поставке С-400 в дальнейшем будут выполняться «шаг за шагом».

О том, что поставки С-400 будут продолжены в ближайшие месяцы, ранее сообщила и российская сторона. Все обязательства по контракту должны быть выполнены до конца 2019 года.

Напомним, в 2017 году Россия и Турция подписали контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на сумму около $2,5 млрд. Из-за поставок С-400 США пригрозили Турции исключением из программы истребителей-бомбардировщиков F-35.

Поставки C-400 начались 12 июля, первый этап завершился 25 июля. Реализация контракта вызвала резкую критику со стороны Вашингтона. Группа американских сенаторов призвала президента США Дональда Трампа ввести санкции против Турции «за опасное партнерство с Путиным (президентом России Владимиром Путиным.— “Ъ”)». Господин Трамп при этом заявил, что не винит Турцию, и это «сложная ситуация».

О планах Турции по эксплуатации С-400 — в материале “Ъ” «Анкара подыщет альтернативу F-35».