Второй этап поставок С-400 в Турцию начнется в ближайшие месяцы

Второй этап поставок российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турцию будет осуществлен в ближайшее время. «Поставки состоятся в установленные графиком сроки — в ближайшие месяцы»,— заявил журналистам глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев (цитата по «Интерфаксу»).

Как уточнял ранее вице-премьер Юрий Борисов, все обязательства по российско-турецкому контракту должны быть исполнены до конца 2019 года.

Напомним, контракт с Россией на поставку Турции четырех ЗРК на сумму около $2,5 млрд был подписан в 2017 году. Поставки С-400 в Турцию начались 12 июля. Первый этап поставки завершился 25 июля.

Группа американских сенаторов призвала президента США Дональда Трампа ввести санкции против Турции «за опасное партнерство с Путиным». США пригрозили Анкаре исключением из программы поставок истребителей-бомбардировщиков F-35.

Подробнее — в материале “Ъ” «Покупка С-400 может дешево обойтись Турции».