РБК: похищенные сотрудниками ФСБ деньги принадлежали ассирийским бизнесменам

Похищенные сотрудниками ФСБ у банка «Металлург» 136 млн руб. принадлежали ассирийским бизнесменам, пишет РБК со ссылкой на источники. Предприниматели занимались валютно-обменными операциями на территории рынка «Москва», который находится в Люблино. Пятеро мужчин, которые привезли наличные к банку в день ограбления, 10 июня, также оказались этническими ассирийцами. Среди них были уроженцы Грузии и России.

По словам источника РБК, они организовывали обмен крупных сумм, «сбором которых на рынке занимаются их старшие партнеры». Издание приводит подробности допросов сотрудников ФСБ, во время которых они описали план ограбления. Самые важные показания дал экспедитор и бывший следователь прокуратуры Константин Жаров, говорится в материале (он считается предполагаемым организатором разбойного хищения, находится под арестом). В 2016 году его осудили на восемь лет за участие в налете под видом обыска с ОМОНом, но в 2018 году он досрочно вышел на свободу.

Как рассказал сам Константин Жаров, в СИЗО «Бутырка» он познакомился с «неким Кахой». Они встретились потом снова на свободе. «Каха» сообщил, что знает человека по имени Борис (впоследствии Константин Жаров узнал, что его фамилия была Караматов). У него есть информация о людях, занимающихся нелегальными финансовыми операциями. При помощи сотрудников правоохранительных органов их можно ограбить, замаскировав это под оперативно-следственные действия.

Константин Жаров предложил поучаствовать в схеме знакомому сотруднику «Альфы» Хетагу Маргиеву, который, в свою очередь, выразил готовность найти еще людей для участия в ограблении. Он также предложил подключить старшего лейтенанта Артура Власова — сотрудника управления «К» ФСБ. Маргиев, Караматов, Власов и Жаров потом встречались в кафе в конце мая, где обсудили будущую «операцию».

Напомним, в начале июля по подозрению в разбое (ст. 162 УК) задержали несколько сотрудников ФСБ. Пострадавший по делу Александр Юмаранов рассказал, что собирался обменять «одолженные» 136 млн руб. на доллары в офисе банка «Металлург» по совету знакомых Дмитрия Чувилина и Бориса Караматова. После того как деньги привезли в отделение банка, в здании появились около десяти человек в униформе «с нашивками ФСБ». Они поставили всех лицом к стене, забрали наличность и увезли с собой Чувилина и Караматова.

Московский гарнизонный военный суд арестовал на два месяца пятерых обвиняемых в разбое сотрудников ФСБ, в том числе бойцов спецгруппы «Альфа» Владимира Урусова и Романа Оболенского, а также сотрудников управления «К» спецслужбы Дмитрия Чуквина, Александра Карелина и Александра Власова. Спецназовцы Дмитрий Капышев из «Вымпела» и Хетаг Маргиев из «Альфы» заключены под домашний арест. Почти все они частично или полностью признали свою вину. 6 августа под домашний арест перевели Карелина. Еще один фигурант дела, Борис Караматов, скрылся от следствия.

Подробнее о расследовании — в материале “Ъ” «Подельником чекистов оказался бывший грабитель».