Суд перевел под домашний арест одного из обвиняемых в разбое сотрудников ФСБ

Московский гарнизонный военный суд отпустил под домашний арест сотрудника управления «К» ФСБ Александра Карелина. Он проходит по делу о разбойном хищении 136 млн руб. Всего в деле пятеро фигурантов, в июле их арестовали на два месяца.

Господин Карелин полностью признал вину и заявил о готовности возместить причиненный вред. Следствие просило продлить ему срок содержания в СИЗО. «Мера пресечения изменена на домашний арест до 11 ноября»,— заявила «РИА Новости» секретарь судья Валерия Гудзенко. Обвиняемого отпустили в зале суда.

Напомним, пострадавший Александр Юмаранов рассказывал, что собирался обменять «одолженные» 136 млн руб. на доллары в офисе банка «Металлург» по совету знакомых Дмитрия Чувилина и Бориса Караматова. Когда деньги привезли в отделение банка, в здании появились около десяти человек в униформе «с нашивками ФСБ». Они поставили всех лицом к стене, забрали наличность и увезли с собой господ Чувилина и Караматова. Последний покинул страну прежде, чем его успели допросить.

Дмитрий Чуквин оказался сотрудником управления «К» ФСБ. Помимо него были арестованы его коллега Александр Власов, а также бойцы спецгруппы «Альфа» Владимир Урусов и Роман Оболенский. Еще двое спецназовцев, Дмитрий Капышев из «Вымпела» и Хетаг Маргиев из «Альфы», признавшие вину, находятся под домашним арестом.

Подробности — в публикации “Ъ” «Разбойники из ФСБ подтягиваются на решетках».